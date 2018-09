Actualités

Hello Gamekyo



Je me disais que le dernier cru de Nintendo Labo centré sur les véhicules semblait être sorti dans l'indifférence générale.



Pourtant ça me semble être le plus sympa des 3 sortis. Avec la petite compatibilité MK8 qui va bien et son aspect jeu ouvert.



Je sais que les deux premiers n'ont pas super bien marché m'enfin quand même... Entre le quasi néant de cet opus et l'armée de journaleux enthousiasmés du début qui faisait des vidéos avec leur gosses, il n'y a pas de demi mesure.

Du coup je m'en vais quérir votre avis s'il y a un ou deux curieux qui y ont joué. Si je franchis le cap je posterais un test probablement.