Oyé oyé citoyens! J'ai fini le standalone de xenoblade 2! En 27h!



J'ai fait toutes les quêtes annexes disponibles, il doit m'en manquer 1 ou 2 parce que j'ai pas le mode solidarité à fond, et j'ai bien évidemment pas toutes les compétences des persos à fond. (je dirai que j'ai le palier 3 en moyenne sur tous les persos).



Donc si je veux pousser la durée de vie y'a encore de quoi faire.



Et y'a un NG+ débloqué à la fin, je sais pas ce qu'il y a en plus de ce ng+.



les +:



-Un standalone de la même qualité que le jeu de base

-Une nouvelle aventure dans le même univers

-Les nouvelles musiques surprenantes

-Le nouveau gameplay

-Une intro qui traine pas pour te donner le gameplay qu'il faut pour jouer, contrairement au jeu de base.

-Les nouvelles zones, les anciennes zones remixés

-La mise en scène

-Quand y'a du scénario, ca déboite

-Les cinématiques de combat, ils savent y faire chez monolith pour rendre tout ca stylé

-Retrouver des personnages connus

-le nouveau systeme de level up auprès d'un feu, avec le craft et les discussions entre personnages centralisés

-Pas de changement de lame, pas de prise de tête pour activer des compétences spéciales



Les moins:

-De l'aliasing par moments (j'ose même pas jouer en mode portable tellement c'est scandaleux par moments sur le jeu de base)

-Le flou dans certaines cinématiques

-le mode portable à chier (comme sur le jeu de base)

-Finalement beaucoup de redites dans le scénario (on connait la plupart des faits dans le jeu de base)

-Pas mal de quêtes fedex

-On apprend pas grand chose au final

-On aurait espérer en savoir plus sur chaque personnage vu que l'équipe est réduite, mais ca reste très superficielle

-Ces ennemis uniques qui t'obligent à utiliser l'enchainement sous peine de subir des one shot sortis de nul part



Bref un bon moment passer sur la nouvelle histoire, un très bon prolongement du jeu de base. Bref si vous avez aimé xenoblade 2 vous aimerez le standalone, et inversement.

Il n'est toujours pas parfait mais ca reste toujours bien au dessus du lot niveau J RPG.