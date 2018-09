Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Après qu'on ait appris que seuls les Joy-Con seraient utilisables, on apprend que le jeu ne serait pas jouable en mode portable. Le jeu serait donc jouable uniquement en mode docked, ainsi qu'en mode table, mais le mode portable avec le Joy-Con attaché ne fonctionnera pas. Pour rappel, le jeu sortira le 5 octobre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/318811-unsurprisingly-super-mario-party-won-t-support-handheld-mode

posted the 09/22/2018 at 12:21 PM by link49