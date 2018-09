Non , non vous ne rêvez pas . SAO arrive bien sur Switch .



https://www.nintendo-town.fr/2018/09/22/la-serie-sword-art-online-arrive-sur-nintendo-switch/



Plus précisément les épisodes Fatal Bullet Complete Edition , et Hollow Realization , je pense que je vais me renseigner sérieusement sur ces jeux .



Sinon oui je sais c' est toujours des Portages et on aimerait bien avoir des Exclus , mais c' est toujours mieux que rien avoir du tout comme sur Wii U .



J' espere aussi que la Saison 3 sera bien ^^ .