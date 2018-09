Bon avant de commencer il faut savoir que cette analyse provient dequi est depuis peu payant comme vous savez, et par respect du travail effectué je vais aller dans les grandes lignes et laisser le fond àBon, contrairement à ce que l'on pourrait croire las'en sort en réalité bien au Japon, mieux que la, et oui, à l'heure où le marché des consoles de salon, du moins au Japon, n'a cessé de décroitre nous apprenons que contrairement à l'èrecette décroissance est entrain de s'inverser, du moins bien sûr à ce moment précis, ça reste à confirmer à fin d'échéance...Car oui , comme vous pouvez le constater dans le graphique ci-dessus (sourceje précise)Laest passé au-dessus de la courbe de ventes de laà partir de lajusqu'à aujourd'hui, qui 5 ans après reste en progression avec, alors que laelle avait commencé à voir ses ventes diminuées aprèsatteignant son pic àVoilà de quoi redonner de l'espoir en ce marché.

posted the 09/22/2018 at 08:40 AM by misterpixel