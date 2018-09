Voici des Informations concernant le jeu Kingdom Hearts III :Tout d'abord, Square-Enix a annoncé une Figurine à l'effigie du jeu. Place ensuite à des images du dernier monde dévoilé :Tai Yasue précise qu'il y aura plus de 10 mondes dans le jeu :Place ensuite à une nouvelle vidéo :Qui met en avant entre autres ce mini-jeu :Il y aura d'ailleurs dans le jeu plus de 20 mini-jeux. Et une dernière vidéo, qui peut contenir un spoiler vis-à-vis d'un personnage :Enfin, Tetsuya Nomura précise que :- Ce n’est pas la fin de Kingdom Hearts. Le réalisateur a déclaré vouloir poursuivre l’histoire de Sora.- Le navire Gummi Ship de Kingdom Hearts III a été créé par une équipe de 20 à 30 personnes. Il existe deux modes : le mode exploration et le mode cartoon. Le mode Exploration vous permet d'explorer librement un univers extrêmement spacieux, de style monde ouvert. Dans le mode Cartoon, les gemmes, les bonbons et plus encore apparaissent comme des matériaux pour la personnalisation de Gummi Ship.- Il y aura une fin secrète. Cependant, ils étudient différents moyens de la mettre en œuvre pour prévenir des spoilers. Cela ne signifie pas que les exigences pour voir cette fin sont plus difficiles, mais plutôt que de penser à quelque chose comme la publier ultérieurement sous forme de contenu téléchargeable, de DLC donc.Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier sur Ps4 et Xbox One...Source : https://popbastion.com/2018/09/22/kingdom-hearts-3-tgs-stage-show-reveals-new-gameplay-information/