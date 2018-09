Soul Calibur 6 aur sa beta la semaine prochaine, uniquement dispo sur PS4 et Xbox One, donc pas de Beta sur PC pour l'heure du moins.



Le pré-téléchargement de la Beta sera dispo dés le Jeudi 27 Septembre, puis la Beta débutera le jour d’après à 17h, 15 personnages et 9 stages y seront dispo.



Vidéo de gameplay de la dernière build de TGS avec tout les derniers persos de lancement dévoilé:





Foxstep