Voici des Informations concernant le jeu The Last of US Part II :Naughty Dog a partagé une toute nouvelle capture d'écran et a publié des articles nouveaux et exclusifs, du contenu et des promotions spéciales pour le jeu The Last of Us Part 2 afin de célébrer le Outbreak Day. Le thème dynamique, illustré ci-dessus, sera disponible en téléchargement le 26 septembre et sera probablement un thème payant. Sur la page de promotion officielle du Outbreak Day, on peut voir que les Avatars seront également disponibles. Certains éléments ne sont pas encore révélés et seront progressivement découverts à l’approche du Outbreak Day. Il y a aussi une nouvelle capture d'écran avec Ellie :Pour rappel, le jeu The Last of Us Part 2 est toujours en développement. Du gameplay a été dévoilé à l'E3 2018, mais à part cela, aucune information de date de sortie n'a été communiquée jusqu'à présent...Source : https://gearnuke.com/the-last-of-us-part-2-new-screenshot-dynamic-theme-outbreak-day/