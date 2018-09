Voici une Rumeur concernant le jeu Pokémon RPG 2019 :Plus tôt dans la journée, les dataminers ont découvert un nouveau Pokémon, illustré ci-dessus, qui fera probablement ses débuts dans Pokemon Let GO Pikachu/Eevee via le trafic réseau de Pokemon GO. Ce Pokemon serait étiqueté «Kecleon» dans Pokemon GO. Cependant, les fichiers Unity pour ce Pokemon sont intitulés «Pokemon 891», indiquant que The Pokemon Company a déterminé qu'il s'agissait en fait du 891ème Pokemon du National Pokedex.Cela signifierait deux choses : le 808ème Pokémon est en fait le 891ème Pokémon et est un Pokémon de Génération 8, et il y aurait au moins 83 nouveaux Pokémon dans le prochain Pokémon qui sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch….Source : https://nintendosoup.com/rumor-pokemon-2019-switch-games-will-have-at-least-83-new-pokemon/