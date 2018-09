Voilà la Beta de Dark Souls Remastered sur Switch est disponible.

Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23, de 19h à 23h.

- Il faut un Abonnement au Online de Nintendo, mais vous avez 7 jours d'essai gratuit (attention à bien résilier 48h avant la fin de l'essai).



J'ai fait 2 parties rapides, une en mode dock et l'autre en mode portable.



Mode Portable : Déjà, je dois le dire, c'est très jolie, très propre, la qualité est là.

Pas de soucis de framerate durant ma partie, c'était du 30fps bien fluide.



Mode Salon : Et bien bizarrement, je l'ai trouvé moins fluide, non pas de ralentissement de saccade en jouant, mais surtout cet impression quand on tourne la caméra que ce n'était pas aussi fluide, chose que je n'ai pas ressenti quand j'ai fait en mode portable.

Le jeu est aussi jolie, pas grand chose à dire.



Bonus Bémol : Alors, vous le savez, la Switch est une console Nintendo qui a décidé de mettre la touche B tout en bas, et le A à droite.

Normalement et généralement dans les jeu switch faut donc valider avec le A et retour avec le B, sauf dans ce jeu qui n'a fait aucun effort pour adapter par défaut les boutons sur Switch.

Bien que je n'apprécie pas cette ergonomie de la console de Nintendo, combien de fois dans les menus de Dark Souls j'ai fait de la merde, car faire retour avec le A et valider avec B, c'est contre nature ^^





Voilà, et vous, l'avez vous essayé, et qu'en avez vous pensé ??