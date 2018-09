Jeux video

Le compositeur de génie Nobuo Uematsu annonce qu'il ne peut plus continuer de travailler sur ses projets en cours à cause de la maladie. Il n'a pas souhaité en dire plus sur le mal qui l'affecte et cesse tous ses travaux pour une période indéterminée. Mr Uematsu ne s'estime plus en condition de produire de la musique de qualité et conditionne le retour à ses travaux en fonction de l'évolution de sa guérison.



Nous souhaitons tous à Mr Uematsu un prompt rétablissement.