Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 Torna - The Golden Country :JeuxVidéo.com a testé le titre et lui accorde la note de 15/20. Pour rappel, le jeu Xenoblade Chronicles 2 avait eu cette note de leur part :Pour rappel, cette Extension est maitnenant disponible en boîte...Source : http://www.jeuxvideo.com/test/925181/xenoblade-chronicles-2-torna-une-extension-convaincante.htm

posted the 09/21/2018 at 04:24 PM by link49