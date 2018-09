Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Shovel Knight est un Trophée aide Avec sa fidèle pelle, il peut enterrer les adversaires ou jeter des rochers quand il creuse. Il peut également déterrer de la nourriture.Le Stage Onett est la ville natale de Ness. On y trouve une épicerie au centre et des maisons de chaque côté. Les voitures qui arrivent par la droite du stage peuvent infliger 30 % de dégâts.La Musique "Happy Home Designer - Main Theme" est signé Kazumi Totaka, qui faisait partie de l'équipe du jeu original.Le Combattant Marie, venue d'Animal Crossing : New Leaf, combat avec divers objets de la ville. Avec son attaque spéciale côté, la canne à pêche, elle peut attirer son adversaire vers elle mais aussi se récupérer.Le Combattant Ganondorf a un nouveau design qui correspond à celui du jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Il utilise maintenant son épée pour toutes ses attaques Smash. Il est un peu plus mince qu'avant mais son poing du sorcier est dévastateur. Pour son Smash final, il se transforme alors en Ganon, le Roi Démon, et fonce droit devant.Enfin, le Combattant Pikachu utilise des attaques électriques comme Éclair Bondissant ou Fatal-Foudre. Pikachu Catcheur est l'un de ses costumes alternatifs, et on peut voir que c'est une femelle grâce la forme de sa queue. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1042944751266217985