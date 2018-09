C'est désormais chose faite. Bob Iger , le Président de Disney , a annoncé à The Hollywood Reporter que Kevin Feige , big boss de la MCU , allait prendre en charge les destins de Wolverine , des X-Men mais aussi forcément de Deadpool et des 4 Fantastiques .

C'est logique et c'était attendu. Depuis l'annonce officielle du rachat de la Fox par Disney , on s'attendait à ce que Marvel/Disney récupère les super-héros de la Fox .

Like

Who likes this ?

posted the 09/20/2018 at 09:22 PM by spawnini