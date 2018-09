Voici tout d'abord une Image autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :En guise de cadeau final pour la dernière mise à jour du jeu Xenoblade Chronicles 2, cinq nouvelles illustrations ont été secrètement ajoutées au jeu. L'une d'elles est une nouvelle image mettant en vedette les Lames issues de Xenosaga, Kos-Mos et T-elos.Enfin, le gagnant du concours est Calishnikov. Je lui envoie le code bientôt. Merci encore à tous les participants...Source : https://www.resetera.com/threads/new-kos-mos-t-elos-illustration-by-kunihiko-tanaka-choco.69407/

posted the 09/20/2018 at 08:30 PM by link49