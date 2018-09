Coucou à tous!Je reviens vers vous cette semaine à propos de mon projet personnelpour vous partager une petite vidéo de présentation qui vient compléter mon article de lundi C'est la première fois que je monte une vidéo sur Adobe premiere, d'ou l'amateurisme!Aussi je m'excuse d'avance pour le léger lag dans la vidéo, ça ne vient pas du moteur Unity simplement que j'ai record sur un PC pas super puissant -_-J'essayerai d'arranger ça pour les prochaines =)J'aimerai bien faire uneou je pourrais parler de mon projet, de mon parcours en temps que développeur jeux vidéo et des conseils pour rentrer dans ce milieu!Ma page facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign Mon twitter: https://twitter.com/JulienPika Et du coup ma chaine Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIlzo8QSsCdfza1632NsMQ Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas à commenter!Merci ! = )

posted the 09/20/2018 at 02:59 PM by yurienu