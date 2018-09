Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Les sites publient de nouvelles previews, voici ce qui en ressort, après les deux premières heures :- Arthur peut nager, contrairement à John Marston- La Caméra libre- Jouable à la vue première personne au lancement- 79 petits détails incroyables- Mécanique de survie travaillé et un monde réactif et magnifiqueEt place ensuite aux images :Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://gematsu.com/2018/09/red-dead-redemption-2-hands-on-previews-screenshots