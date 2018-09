Le plein d'infos et de screenshots pour Red Dead Redemption 2:- Vue FPS confirmé.- Les armes peuvent être dégradé si le joueur n'en prends pas soin régulièrement. ce qui peut affecté leurs dégats, recule, et temps de rechargements.-- Arthur peut porter un maximum de deux armes à une main et deux armes longues (L'arc étant comprise comme longue arme, donc deux fusils ou un fusil et son arc). Il emballe également son couteau de chasse, un lasso et des armes de lancers, comme des petits couteaux de lancer par exemple. Tout cela est contrôlé par une roue d'arme .- La maîtrise de 2 armes est une compétence à débloqué dans le jeu.- Si vous voulez changer pour une arme que vous n’avez pas sur vous, vous devrez la récupérer en courant vers votre cheval. Cependant tout votre arsenal sera accessible tant que vous êtes à cheval.- Le voyage rapide via camps a été confirmé, ainsi que la possibilité de monter dans les trains.- Votre bond entre vous et votre cheval déverrouillera également de nouvelles animations et mouvements pour votre cheval qui inclue l'élevage, les virages et même le dressage, et améliorera les caractéristiques telles que sa vitesse, son endurance et sa capacité à rester calme sous le stress.- La personnalisation dans Red Dead Redemption 2 a était plus poussé que dans le premier opus. Vous pouvez maintenant combiner différents vêtements et accessoires, tout en ayant des possibilités de ranger vos jeans dans vos bottes ou de retrousser les manches sur votre veste.- On pourra s'acheter des vêtements pour Arthur Morgan.- L’endurance d’Arthur diminuera s’il n’est pas habillé convenablement à certains endroits. Exemple: porter une chemise fine dans les montagnes enneigées lui ferra diminuer très rapidement la Stamina.- Options de personnalisation pour votre cheval / équipement: étriers et rouleaux.Les améliorations apportées à la selle augmentent la santé et l'endurance de votre cheval, tandis que les sacoches améliorées permettent de ranger plus de vêtements, masques et chapeaux.- Les animaux légendaires sont de retour.- Ne pas manger ou dormir pendant longtemps aura des conséquences sur divers capacités et talents d'Arthur Morgan.- Les testicules de cheval rétrécissent ou se développent en fonction de la température de localisation. Oui, vous avez bien lu. Rockstar ne rigole pas. Le niveau de détails sont impressionnant.- Woody Jackson ayant travaillé sur l'ost de premier est de retour, RDR2 possédera 192 morceaux, le changement de musique se change de maniere fluide dépendant de la situation ou l'endroit dans le jeu.PS: D'autres infos arrive à fur et mesure, je continuerais donc à up l'article tant que de nouvelles infos seront la.