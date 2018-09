Bonjour tout le monde,



Voilà, je recherche un casque audio pour pouvoir jouer dans mon salon avec une bonne qualité sonore.

Concernant le choix du casque, je pense que je pourrai trouver tout seul.

En revanche, je me pose la question du branchement:



En effet, je souhaite un casque filaire, mais où le brancher?

Sachant que:

- Je possède une TV Sony XD93

- Une barre de son Samsung de qualité moyenne avec port HDMI et prise jack, me semble t'il

- Je souhaite bénéficier du son sur l'ensemble des consoles (génération actuelle, les précédentes et futures)

- Si possible je souhaite bénéficier d'un son en 5.1 ou 7.1 (cela dépend du casque) mais je ne sais pas si tel ou tel branchement permettra d'avoir cette qualité sonore.

- Enfin, le port HDMI, USB ou prise casque n'a que peu d’importance pour moi, bien que je suppose que cela a un impact sur la qualité de restitution musicale.



Merci beaucoup d'avance pour vos conseils.