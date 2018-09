Avant que les équipes de Rockstar Games nous autorisent à prendre la DualShock 4 entre nos mains, nous avons eu le droit à quelques précisions techniques, histoire qu’on démarre la démo avec les éléments nécessaires en tête. C’est donc sur PS4 Pro que nous avons eu le plaisir de découvrir cette toute nouvelle démo de Red Dead Redemption 2, soit 6 mois après notre passage en Ecosse dans leurs studios de développement. Difficile d’ailleurs pour nous de vous certifier si le gap technique entre les deux machines est important ou pas, la démo hands-off était déjà bien impressionnante à l’époque, sachant en plus que Rockstar souhaite que l’expérience soit la même, quelle que soit la plateforme choisie. En attendant les comparatifs qui ne manqueront pas de déterminer la meilleure version visuellement parlant, sachez que cette seconde démo n’a fait que confirmer tout le bien que l’on pensait du nouveau titre de Rockstar Games. Histoire d’ailleurs qu’on en prenne plein les yeux – et la tête –, l’éditeur a fait démarrer la session dans les montagnes, dans des décors enneigés d’une beauté tout simplement sidérante.

