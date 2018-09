Voici une Information concernant le jeu Days Gone :D’après certains qui ont testés le jeu durant le TGS 2018, le jeu s'est clairement amélioré depuis les dernières vidéos dévoilées par GameInformer. Les cinématiques ont de superbes graphismes et le doublage est réussi. Le système de fabrication semble riche. Il est possible de combiner des fournitures pour fabriquer des armes plus dangereuses, comme des battes de Baseball à pointes. La furtivité était satisfaisante et il a beaucoup de freakers à l'écran. Pour rappel, le jeu sortira le 22 février 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/tgs-2018-days-gone-is-now-more-polished-and-looks-better-than-the-gameinformer-coverage.69702/