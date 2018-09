Petite théorie sur reddit, il y aurait des enfants zombies, ont n'en rencontrerait qu’avec Sherry dans une école.Bon a savoir, au moment de l’épidémie, Sherry était dans son école avant que sa mère la supplia de rentrer chez elle pour récupérer son médaillon et venir au commissariat...Cette petite fille vus dans le trailer et en pleine mutation est vraiment intrigante, une belle surprise scénaristique, ça sent l'histoire poignante a la lisa, j'aime ce partit prit, dramatique avec plus de profondeur pour le scénario.Ma hype a carrément dépassé le mont fuji.