Profitez du jeu de rythme d’arcade culte tout en étant confortablement installé chez vous ! Jouez en rythme en utilisant vos propres percussions avec tout un éventail de nouvelles chansons et défiez vos amis pour prouver qui est le maître du taiko. Utilisez la détection de mouvements des Joy-Con pour profiter de Taiko comme jamais auparavant ! Débloquez des personnages uniques pour vous aider à devenir un joueur de taiko légendaire. Utilisez les fonctionnalités interactives de la Nintendo Switch pour vous connecter, partager et jouer avec votre famille et vos amis. PERSONNAGES CROSSOVER ET COMPÉTENCES UNIQUES Jouez avec des personnages crossover de Nintendo tels que Kirby et le calamar de Splatoon 2, et profitez des compétences des nouveaux personnages pour vous aider à progresser JOUEZ EN UTILISANT LA DÉTECTION DE MOUVEMENTS DES JOY-CON Jouez du Taiko en « mode arcade » en utilisant les commandes de mouvement du Joy-Con, utilisez l’écran tactile ou encore les boutons standard pour jouer selon vos préférences JOUEZ AVEC VOS AMIS Connectez plusieurs consoles Nintendo Switch via des sessions locales sans fil pour jouer en mode Taiko, ou plusieurs Joy-Con à une seule Nintendo Switch pour jouer en mode Mini-jeux avec jusqu’à quatre joueurs PROFITEZ D’UNE LISTE DE CHANSONS EMBLÉMATIQUES Plus de 70 chansons issues de Dragon Ball Z, Néon Genesis Evangelion, Super Mario Odyssey et bien d’autres ! NOUVEAU MODE MINI-JEUX Connectez plusieurs manettes et jusqu’à quatre joueurs pourront s’affronter sur 20 défis de rythme, qui incluent un niveau expert

Taiko No Tatsujin + Tatacon est en préco pour 109€
Taiko No Tatsujin : Drum & Fun pour Nintendo Switch 59.99€
Taiko No Tatsujin + Tatacon : Drum & Fun 109.99€
Lego Harry Potter Collection pour Nintendo Switch 39.99€