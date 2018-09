Autant dire que ça va vite depuis l'annonce fracassante de la Playstation Classic.On ignore encore la liste intégrale des jeux, mais elle contiendra donc 20 jeux, dont Ridge Racer, Jumping Flash, Wild Arms, Tekken et FF7.Dispo en préco au prix de 99,99€ à la Fnac.Fournie avec 2 manettes- les hackers seront sûrement à fond pour trouver un petit crack, parce que bon, 20 jeux, c'est pas beaucoup quand même surtout sur une console culte comme la PS1.J'aimerais voir du Suikoden, Chrono Cross, Resident Evil, Castlevania...Espérons qu'ils nous fassent pas le coup de la rupture de stock pendant des mois, mais on ne sait jamais..

posted the 09/20/2018 at 09:56 AM by nekopirate