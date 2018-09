Bonjour à tous !



C'est par le biais de Namco Bandai que l'on apprend que les personnages de Yuyu Hakusho rejoindront le roster de Jump Force avec Urameshi Yusuke ainsi que Toguro, dans un trailer très "Togashiesque" (full manga de Togashi, à savoir Yuyu Hakusho et HunterXHunter).



Si il faudra attendre encore pour voir des magiciens des ténèbres en action, la date de sortie a été révélée.



C'est donc bel et bien en Février 2019 que les quelques fans du jeu pourront se le procurer.



Le collector a également été dévoilé, et pareil pour le contenu du Season Pass : 9 personnages additionnels. Des steelbooks, mais également un statue (un peu cheap) seront de la partie. En bonus de précommande, des tenues pour customiser votre avatar : Une cape de Hokage, la cape d'un potentiel roi des pirates, et une tenue de combat de Saiyan.



Je vous laisse à la fin de la vidéo pour voir tout ça







UP : Gameplay de tous les persos SAUF Yugi (et Kurapika je crois)





