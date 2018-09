Aujourd'hui c'était le grand jour pour Nintendo avec le lancement du Nintendo Switch Online, le service payant (voir ici) désormais obligatoire pour jouer en ligne sur Nintendo Switch permettant notamment de s'amuser avec (pour commencer) 20 jeux NES remastérisés en HD en local ou en ligne.Un petit bonus qui sera agrémenté de "nouveaux" titres chaque mois (voir ici le calendrier des sorties 2018.) Cependant, le site Polygon rapporte que déjà des petits curieux ont réussi à "hacker" le service de façon à rajouter les ROM d'autres jeux NES comme cela avait déjà été fait avec la NES Mini (souvenez-vous.)Une comparaison pertinente puisqu'à priori, l'émulateur de jeux NES utilisé sur Nintendo Switch semble être un portage direct de celui (fameux) créé pour la NES Mini (voir ici) D'après @OmatealDome et @ Master_F0x, spécialistes dans le domaine, c'est pour cela que le service a pu être si facilement "hacké"... Alors évidemment tout le monde ne peut pas réussir à hacker sa console et c'est de toute façon fortement déconseillé surtout avec les mises à jour constantes et les connexions au net obligatoire. De plus, il est fort probable que Nintendo réagisse surtout que cet "exploit" peut cacher d'autres vulnérabilités...