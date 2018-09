Voilà, une petite video à la fois pour faire connaitre que la comédie musicale Sailormoon va passer à Paris (seules représentations en Europe) et aussi pour vous proposer d'y aller et d'en faire une review, mais seulement si ça vous interesse.

L'Otaku et sa Mère

Like

Who likes this ?

posted the 09/19/2018 at 07:23 PM by kraken