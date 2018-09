Microsoft vend aux enchères des consoles personnalisées pour collecter des fonds pour la fondation Make-A-Wish. Le programme "Consoles for Kids" proposera des appareils Xbox One X signés par des célébrités telles que The Rock, Usain Bolt...et même des développeurs de jeux comme Battlefield et Halo.







Les consoles seront mises aux enchères par le biais de Charitybuzz jusqu'au 3 octobre 2018. La meilleure partie est que cent pour cent des profits seront versés à la Fondation Make-A-Wish. Microsoft ne soustrait pas le coût de fabrication des appareils ni la création des dessins personnalisés. L'enchère minimum est de 350 dollars, mais certaines consoles, comme la superbe Xbox One X sur le thème de Halo, ont déjà dépassé les 2 000 dollars.