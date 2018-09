Gamekult

Sur la route du Tokyo Game Show 2018, Game Informer a eu l'occasion de faire un arrêt chez GungHo afin d'en apprendre un peu plus sur les détails techniques des remasters HD annoncés à l'E3.Concernant le premier Grandia, qui sortira sur Switch mais aussi Steam, on peut naturellement s'attendre à des textures et des sprites plus détaillés, à l'apport de techniques additionnelles (MSAA pour l'anticrénelage, normal mapping pour les reliefs et autres effets de flou) mais aussi une compatibilité écran large et la possibilité de régler la définition sur PC. Les cinématiques d'époque recevront également un traitement pour rehausser leur qualité visuelle, nous dit-on. Développé à partir du code source PlayStation et Saturn, le jeu sera livré avec le doublage japonais et des textes en anglais. Les joueurs PC pourront y jouer au clavier ou à la manette en configurant les boutons.Au sujet du portage de Grandia II sur Switch, celui-ci se basera sans surprise sur le code source du Grandia II Anniversary Edition déjà disponible sur Steam, version elle-même basée sur le code source Dreamcast. Des problèmes de désynchronisation audio/vidéo vont être corrigés et les sous-titres japonais seront ajoutés. Ce qui est d'ailleurs étonnant puisque GungHo affirme que ces sorties ne concernent que les USA et l'Europe pour le moment.Enfin, les deux jeux seront accompagnés par un manuel d'utilisation numérique.