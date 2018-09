Voici une Information concernant le jeu Bayonetta 3 :Aujourd'hui, lors d'un événement au Bitsummit Roadshow à Tokyo, Hideki Kamiya et Atsushi Inaba, du Studio PlatinumGames, ont partagé quelques maigres informations sur le jeu Bayonetta 3. Selon eux, le jeu est «sur la bonne voie» et que tous les membres de l’équipe de développement sont «synchronisés». Bien qu’ils ne puissent pas en dire plus pour le moment, ils déclarent que le développement se déroule sans heurts et qu’ils sont tous très heureux de ce qu’ils font sur ce jeu. Pour rappel, le jeu Bayonetta 3 a été annoncé l’année dernière lors des The Game Awards, puis plus de nouvelle. Pour rappel, cette exclusivité Nintendo Switch n’a toujours pas de date de sortie…Source : https://www.dualshockers.com/bayonetta-3-development-going-well/