Gros chamboulement dans le milieu de la F1 en 2019.Räikkönen, part de chez Ferrari.« La Scuderia Ferrari annonce qu'à la fin de la saison 2018, Kimi Räikkönen quittera son poste actuel. Au cours de ces années, la contribution de Ferrari à l'équipe, comme pilote et pour ses qualités humaines, a été essentielle.Il a joué un rôle décisif dans la croissance de l'équipe et en même temps, il a toujours joué le jeu de l'équipe.En tant que champion du monde pour la Scuderia Ferrari, il sera toujours membre de l'histoire et de la famille de l'équipe. Nous remercions Kimi pour tout ça et nous lui souhaitons un bel avenir, ainsi qu'à sa famille. »indique Ferrari dans un communiqué.Kimi signe un contrat de 2 ans chez Sauber.« Recruter Kimi Räikkönen comme pilote représente un pilier important de notre projet, et cela nous rapproche de notre objectif de faire des progrès dans un avenir proche, » déclare Frédéric Vasseur, le patron de Sauber. « Le talent évident de Kimi et son immense expérience vont contribuer non seulement au développement de notre voiture, mais ils vont aussi accélérer la croissance et le développement de toute notre équipe. »« Ensemble, nous allons débuter la saison 2019 avec de solides fondations, avec la détermination de nous battre pour des résultats qui comptent. »Pour le remplacer, Ferrari, annonce le très jeune Charles Leclerc.Je me suis encore quand Jules Bianchi était dans la course pour être chez FerrariDaniel Ricciardo, quitte Red Bull pour venir dans l'écurie Frenchy Renault.Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull :« Je ne comprend pas.De toute façon, c'était très étrange, les négociations ont été compliquées mais le mercredi avant le Grand Prix d'Autriche, nous avons eu une discussion de deux heures, à Graz, et nous avons trouvé un accord. Les discussions se sont poursuivies pendant le week-end. »« En Hongrie, il a dit à M. (Dietrich) Mateschitz (le copropriétaire de Red Bull) et moi que tout lui convenait et qu'il signerait pendant les essais le mardi, mais il ne l'a pas fait. Le jeudi, il m'a dit qu'il rejoignait Renault. »Pierre Gasly remplacera Daniel chez Red Bull.Bref, gros chamboulement dans le monde de la F1Désolé pour l'article à l'arrache