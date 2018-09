Peu avant la bande-annonce spécialededévoile le Battle Theme de Dante afin de mettre dans l'ambiance. Préparez bien vos oreilles :Perso'... je ne suis pas vraiment fan. Il y a quelques bons passages et j'imagine qu'en combat, ça va plus ou moins bien passer mais quand on compare à d'autres musiques de la série, c'est loin d'être ma préférée. C'est surtout le chanteur qui me dérange, du coup, la partie instrumentale n'est pas trop mal :Bon, moi j'écoute à nouveau la délicieuse musique(je l'écoute sans arrêt depuis l'annonce du jeu) :