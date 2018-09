Résumé : The Art of Splatoon contient 320 pages d'incroyables illustrations 3D et 2D de vos personnages préférés, des cartes, des concepts arts, les designs des armes et des équipements, scénarios, croquis, bandes dessinées... et bien plus encore. Bref, voici le must-have pour tous les fans de Splatoon, le jeu vidéo à succès de la Nintendo WiiU !



L'artbook est prévu pour une sortie en librairie pour Novembre 2018



Plus d'informations sur ce titre :



Format : 229x305, 228 pages, broché



Prix : 34,99 €

