Bonjour à tous !C'est par le biais de Yonkou Prod (source fiable jusqu'à présent) que nous apprenons que Killua Zoldyck et Kurapika du manga Hunter X Hunter seront jouables dans Jump Force. Un retour pour Killua, mais une première jouable (déjà présent dans les jeux DS en assist de mémoire) pour le pourfendeur d'araignées, Kurapika.Pas de visuel pour l'instant mais vu le timing, probablement issue du scan de V-Jump qui nous a leak les moveset de Yugi ou tout simplement un scan du Weekly Shonen Jump. (Edit : Scan du Weekly Shonen Jump)Nul doute que le trailer de demain (ou ce soir) lors de la conférence V-Jump et Namco Bandai au TGS nous en dira plus. Avec peut être d'autres surprises.Sur ce, (en attendant les images) bonne journée !UP : Pour ceux que ça intéresse, le "Cosmic Cube" est l'objet du mode "Histoire" qui permet à un humain IRL du jeu de se transformer en personnage du Jump (aka le système d'avatar en gros. On peut voir Luffy et l'avatar en haut à gauche du scan)