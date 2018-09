SPOIL, SPOIL et SPOIL.Skull Face est hors d'état de nuire, le XOF est dissous, Venom Snake et Miller ont obtenu vengeance, le Metal Gear est entre de bonnes mains et la menace des parasites est quasi une histoire ancienne mais...Ça continue dans l'acte 2 : La souche avec un trailer de dingue et des révélations de malade sur des perso important du jeu.Dommage que le jeu ait rencontré des problèmes de développement et que ce chapitre n'a pas été fini correctement, mais quelle hype ce trailer.Mon bijou de la gen avec Shadow of the Colossus Remake et avec forcément Resident Evil 2.V has come to a jamais.