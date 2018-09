"Je pense que chaque développeur décidera de la façon dont il voudra utiliser cette puissance disponible. Vous pouvez l'utiliser dans la résolution et une meilleure fluidité ou alors vous pouvez miser sur un

réalisme démesuré à l'écran et l'afficher dans une résolution plus faible et de façon un peu moins fluide…



Disons qu'un jeu génial comme un titre actuel de Naughty Dog tournerait probablement en 4K/60fps mais

en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités technologiques époustouflantes ça ne sera pas le cas. Si vous

voulez plus de réalisme que cela encore, vous allez perdre soit en framerate, soit en résolution."

C'est. Président de(H.E.L.M.E.T. Force: Rise of the Machines) qui s'est confiésur le sujet. Lors d'une interview avec, le gars est revenu sur les prochaineset. Selon lui la"n'est pas forcément nécessaire".Tout ça pour dire, que cela dépendra des choix des développeurs une fois de plus.