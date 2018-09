Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo offre 7 jours gratuit d'essai, et propose des abonnements au mois. Si à la fin de cette période, ou si votre mois se termine, il faut penser à annuler le renouvellement automatique, et donc de désactiver cette option dans les paramètres du compte Nintendo Switch Online. Si vous ne le faites pas, l'abonnement sera prolongé que vous décidez de renouveler le service ou non, et votre compte débité automatiquement...Source : https://www.gonintendo.com/stories/318432-make-sure-to-turn-off-switch-online-s-auto-renewal-option-if-you