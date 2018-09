Planning du TGS 2018 avec Resident Evil 2 Remake | 07/09/2018 à 9:39 Capcom a dévoilé le planning de ses conférences au Tokyo Game Show 2018. Voici celles qui concerneront Resident Evil 2 Remake avec heure métropolitaine française : - 20 septembre : 05:00 à 05:40 Famitsu présente Resident Evil 2 “Extreme Terror” en direct. - 20 septembre : 09:40 Degenki présente les démos Tokyo Game Show de Resident Evil 2 Remake. - 21 septembre : 08:00 à 08:30 Conférence de V-Jump sur Resident Evil 2 Remake. - 22 septembre : 04:00 à 04:40 Conférence de Sony JP sur Resident Evil 2 Remake. - 22 septembre : 06:45 à 07:30 – Resident Evil 2 Special Stage de Capcom – Les toutes dernières infos sur Resident Evil 2 avec du gameplay en direct. Avec la présence des producteurs Yoshiaki Hirabayashi et Tsuyoshi Kanda. 07:30 à 07:45 – Resident Evil 2 - présentation du stand jouable. - 23 septembre : 07:50 à 08:35 – Resident Evil 2 Special Stage de Capcom (sans retransmission en direct) – Avec la présence des producteurs Yoshiaki Hirabayashi et Tsuyoshi Kanda.

posted the 09/19/2018 at 08:53 AM by biboys