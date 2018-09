Pour rester dans le thème après l'annonce de la PlayStation Classic, Sega vient d'annoncer que la sortie de sa console rétro officielle aura finalement lieu en 2019 partout dans le monde.A l’occasion des 30 ans de la console, SEGA a décidé d’élaborer une version réduite de sa console, qu’il appellera notamment Megadrive Mini. Pour rappel, il s’agit de la troisième console conçue par le constructeur Sega Entreprises, Ltd et a été lancée officiellement en 1990.Pour faire face à ses concurrents, une version miniature était de mise ! Avec les consoles de Nintendo et Playstation, Sega ne pouvait que proposer, lui aussi sa version Mini et portable ! On imagine très bien des fonctionnalités bien meilleures que la version précédente mais on espère tout de même garder l’authenticité de la console.La Mega Drive Mini, ou Genesis Mini selon les régions, va selon les dires de SegaUn processus qui devait initialementFranchement en retard sur ce coup, Sega semble au final vouloir justifier le statut de Mega Drive Mini officielle dont doit se prévaloir la future machine et promet que la sortie aura lieu partout dans le monde simultanément quelque part en 2019, alors que l'annonce initiale du Sega Fes 2018 s'adressait surtout au public japonais.