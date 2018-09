Voici une Rumeur concernant un jeu à paraitre sur Ps4 :Le Korean Game Rating Board vient de lister les jeux Castlevania Requiem : Symphony of the Night et Rondo of Blood sur Ps4. Bien que l'éditeur de la Saga Castlevania, Konami, n'a pas encore annoncé un tel titre, il se pourrait qu'une Collection comprenant Castlevania : Symphony of the Night et Castlevania : Rondo of Blood sortent sur Ps4. Réponse peut-être durant le Tokyo Game Show 2018...Source : https://gematsu.com/2018/09/castlevania-requiem-symphony-of-the-night-rondo-of-blood-rated-for-ps4-in-korea