Voici la PlayStation Classic !45% plus petite que la PlayStation originale !Disponible le 3 décembre pour 99,99€ (prix max. conseillé) avec 20 jeux pré-chargés dont Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 et Wild Arms.

Who likes this ?

posted the 09/19/2018 at 06:10 AM by ouroboros4