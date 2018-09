S’il faudra encore bien des années avant de voir débarquer The Elder Scrolls 6 depuis son annonce à l’E3 dernier, cela n’empêche pas la Communauté des fans de RPG de fureter un maximum sur le net pour tenter de dénicher le moindre indice sur le soft, ne serait-ce que pour obtenir le lieu où se dérouleront vos prochaines aventures.



Et forcément quand on cherche (et surtout « quoiqu’on cherche »), on trouve toujours de quoi faire sur la toile, aussi ne sera-t-on pas étonné d’apprendre que le prochain The Elder Scrolls pourrait s’appeler « Redfall »!



En effet Zénimax, la maison-mère de Bethesda, vient de déposer la marque « Redfall » qui, selon la fiche déposée, est un « jeu vidéo à utiliser sur des ordinateurs et des consoles de jeu vidéo« .



Ce qui fait penser aux fans qu’il s’agit du prochain titre d’un Elder Scrolls? Simplement le fait que Redfall pourrait venir de la contraction de Redguard (les habitants d’Hammerfell) et Daggerfall, la région qui borde Hammerfell. Ajoutez à cela le fait que le teaser diffusé à l’E3 présente les deux régions et vous comprendrez que cette théorie tient la route.



Et vous, vous en pensez quoi d’un The Elder Scrolls 6: Redfall?



Pour ma part ça semble plausible mais bon attendons de voir car les rumeurs ça vaut ce que ça vaut x)

Gamergen