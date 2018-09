Voici une Information concernant un jeu WiiU porté sur Nintendo Switch, New Super Mario Bros. Deluxe :La Fnac a ouvert les réservations, et pas de petit prix à priori puisqu'il faudra compter pour le moment 59.99 euros pour se le procurer. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/1042056687484592129

posted the 09/18/2018 at 08:06 PM by link49