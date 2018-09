Bonsoir à toutes et à tous.Un petit post qui hélas ne sera pas très joyeux pour parler de la fin d'une boutique connue par pas mal de Nordiste car elle fut le point de passage de nombreux collectionneurs et de passionnés.En début d'année il y avait eu quelques posts pour parler de la mise en vente de la boutique.Un Gajin Dash a également été consacré aux boutiques spécialisées et Oliver de Games Wave était présent à cette occasion.Mais finalement le verdict est tombé, la boutique qui vient de fêter son 18e anniversaire il y a quelques jours, hélas ne perdurera pas.Olivier (le propriétaire) à laissé un post sur le Facebook de la boutique pour expliquer la situation, un acheteur avait monté un dossier de reprise mais la banque n'a finalement pas donné son accord après plusieurs mois d'attente. Olivier a même reporté la fermeture d'un mois en attendant le verdict.Une bien triste fin pour une boutique comme celle ci, pour les passionnés et même les nouveaux venus.Je vous laisse le lien facebook de la boutique ou Olivier à laissé un message sur ce qui c'est déroulé les derniers mois.