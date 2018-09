Spoiler :



Tout ce qui tourne autour de Peter, sa relation avec Octo (alias le sosie officiel de François Holland), son âge, plus vieux et un plus mature que d'habitude qui le place idéalement comme mentor pour Milles ou même sa relation avec MJ qui n'est plus la petite amourette de lycéens que l'on a connu

Je viens de terminer la dernière grosse exclue PS4 en date : SpidermanAutant vous prévenir de suite, je ferai une partie spoil abordant certains points du scénario, celle ci sera clairement indiquée, quant aux images elle peuvent vous spoiler des costumes, c'est à peu prés tout, vous n'y verrez aucun bossJe dois vous le dire tout de suite j'ai passé un excellent un moment sur ce jeu, même si ce dernier est loin d'être parfait !On va d'ailleurs commencé par les points négatifs, ce sera fait.Les quêtes secondaires... je ne pensais pas que fin 2018 on puisse encore se retrouver avec ce genre de choses, elles sont chiantes, redondantes ( sauf les stations de recherche, qui ont au moins le mérite de se renouveler un peu ), vraiment un gros bémol pour moi.Attendez vous à soulever la même voiture au dessus du même piéton quelques fois...L'une de ses quêtes secondaires vous fera même suivre les traces d'un personnage...qu'on ne verra finalement que sur le DLC annoncé avant la même sortie du jeu !Voici un autre point qui me dérange énormément, le jeu n'était pas sorti que Sony faisait déjà la pub pour un pack de DLC...Certes en 2018 on devrait y être habitués tout ça tout ça, sauf que sur des jeux comme Horizon, ou Uncharted 4 on a vu arriver longtemps après la sortie du jeu de véritables extensions, travaillées, qui redonnaient de l’intérêt au jeu sans donner l'impression de se faire avoir en cas d'achat day one.Je trouvais ce système assez bien pensé, et respectueux du client, je pensais donc qu'il en serait de même ici...et nonLes voix US, quand vous aidez des civils ou que vous êtes dans la rue, vous aurez des "thank you" " oh Spiderman i trust you !!!" quand les autres PNJ sont doublés en FR, ça fait tout drôle ^^Autre point faible J.J.Jameson, alors je ne sais pas si le fait d'avoir revu la trilogie originale y joue, mais je l'ai trouvé mal écrit, chiant...un comble pour un personnage si haut en couleurs !Voilà tout pour les points negatifs, comme vous le voyez rien de franchement rédhibitoire.Pour les points positifs :La voltige : grande oubliée du dernier film, ici vous allez vraiment vous éclater à passer d'immeubles en immeubles, foncer vers le sol pour vous reprendre au dernier instant, passer entre des échafaudages, escalader les plus hauts bâtiments de New York , c'est grisant ! Jamais je n'ai pris un tel pied, au point de passer de longs moments à ne faire que ça juste pour le plaisir, le tout dans New York absolument magnifique !Le système de combat à défaut d'être original a su prendre le meilleur de ce qui c'est fait jusque là en l'adaptant à l'agilité du tisseur, même si la caméra m'a posé quelques souci, je la trouve trop rapprochée de l'action.L'écriture du jeu, ses personnages principaux ou secondaires, est vraiment bonne, le scénario (si comme moi vous avez évité les bandes annonces ) surprenant et couillu sur certains aspects avec un excellent doublage français ( le combat final est particulièrement prenant grâce à l’intensité du doublage ), un vrai plus pour l'immersion !Un petit truc aussi c'est le mode photo, très réussi et qui est un beau clin d’œil au premier métier de Peter Parker !La réalisation aussi est totalement folle, la ville est ultra fidèle, aucun cliping vraiment nickel, ce qui rend l'aventure encore plus immersive, on s'y croirait , le tout saupoudré d'easter egg sur l'univers Marvel, intégrant parfaitement le jeu dans la "réalité" de son univers.( si avec tout ça vous arrivez à vous spoilJ'ai vraiment était conquis par ce jeu, au point, fait rare chez moi, de faire le platine !Je vous le conseil donc vivement, ce jeu n'est pas parfait, mais c'est vraiment le pied pad en main !Je vous laisse donc avec quelques photos du jeu, à plus !(ça fait très the dark knight return )Exemple de trois des filtres du mode photos sur la même image