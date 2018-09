Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Ce matin, Square-Enix a dévoilé un nouveau trailer. Il contient un passage qui nous permet de voir la différence entre le rendu présenté à l’E3 2013 :Et le rendu final du jeu, présenté donc au TGS 2018 :De quoi voir le travail effectué en 5 ans. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.dualshockers.com/kingdom-hearts-3-graphics-comparison/

posted the 09/18/2018 at 03:08 PM by link49