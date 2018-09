Comme cela a été pété, répété X fois depuis quelques temps déjà, le "service" online de Big Aine sera bien lancé dès demain. Donc par conséquent, il ne sera pas une nouvelle fois retardé, étant donné qu'il sera lancé demain. Et comme il sera lancé demain, votre fistage ne sera pas non plus retardé. Pour rappel, le coût de l'abonnement annuel est de 19.99€ mais pour un ressenti du fondement optimal, il est vivement conseillé de prendre l'abonnement mensuel au prix doux de 3.99€, soit moins cher qu'un mois premium de Gamekult. Dernière chose, n'oubliez surtout pas d'acquérir les manettes NES qui vous serviront... pour les jeux NES (cela va d'soit) pour la coquette somme de 59.99$. Et comme elles ne vous serviront pas à autre chose, les exposer sur votre étagère pleine de poussières et de mouches mortes bien dégueulasses me semble être une bonne idée afin d'épater tous vos amis lors de vos soirées 1-2-Switch de folie.