Avec le site Renegadeslive https://www.facebook.com/RGSFR/ (oui le site internet va bientôt sortir du coup je vous file le lien facebook) j'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu en "Behind close door" pendant quelques heures. Je remercie énormément Capcom France qui ont été vraiment ouvert d'esprit et super sympa avec mon collègue et moi-même, ce qui nous a permis de sortir des vidéos d'un level qui, je l'espère, saura vous plaire.Cela nous a permis de découvrir le plein potentiel de Nero mais également certaines choses encore jamais vu comme certaines Taunts (que l'on a regroupé via une vidéo qui viendra plus tard). Je pense notamment à l'une d'entre elle où Nero enfile sa capuche et la garde jusqu’à la fin tant qu'il ne se fait pas toucher. A l’instar du défi "Kick my ass" de God Hand, ces vidéos se nommes donc "Kick my hood challenge".M'enfin bref voilà les vidéos. Et j'espère que vous trouverez ça sympa !