Hello,



Aujourd'hui je me lance en live sur un jeu qui a bientôt 10 ans, un jeu qui va avoir droit à un remastered le 6 décembre, The Last Remnant dans sa version PC.



Cette version n'est plus disponible depuis le 4 septembre mais je l'avais et on peut encore l'installé, donc on va le redécouvrir avec la version de 2018.



N'hésitez pas à me rejoindre à 14h ! https://www.twitch.tv/ashkaim