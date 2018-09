Hello les gamers,Aujourd'hui on parle de Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk sur Nintendo Switch, également disponible à la sortie sur PS4 et PC le 21 septembre.Ce jeu est un Dungeon Crawler dans le même style qu'Etrian Odyssey et on à le droit là aussi à un jeu de qualité "NIS America" et en plus avec les sous-titres en français, très bonne traduction au passage.Dans cette vidéo je n'ai que les voix anglaises mais à la sortie le jeu disposera bel et bien des voix japonaises mais en l'état ce n'était pas disponible encore et c'est un plus pour l'immersion.Bonne vidéo à tous, et profitez du début du jeu !